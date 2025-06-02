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Иностранца арестовали на 15 суток из-за неудачной шутки в аэропорту Астаны

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Аэропорт Астаны
Аэропорт. Иллюстративное фото: polisia.kz

Иностранного гражданина арестовали на 15 суток за ложное сообщение о запрещенных предметах, которые он сделал в шутливой форме в аэропорту Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сотрудниками линейного отдела полиции был задержан 47-летний мужчина, который во время регистрации на авиарейс сообщением Астана – Пхукет в столичном аэропорту в шутливой форме сообщил представителю авиакомпании о наличии у него запрещенных предметов.

Информацию проверили - угроза не подтвердилась. Однако, как подчеркнули в полиции, ситуация привела к временным перебоям в работе службы регистрации, а также беспокойство среди пассажиров и персонала.

Мужчина был привлечен к административной ответственности - по решению суда его арестовали на 15 суток.

"Любые шутки или заявления, касающиеся угрозы безопасности, рассматриваются с предельной серьезностью. Даже в случае отсутствия реальной угрозы такие действия нарушают общественный порядок, мешают стабильной работе транспортной инфраструктуры и влекут за собой административную или уголовную ответственность", - прокомментировал инцидент замначальника ДП на транспорте Курмет Мажикенов.

Напомним, на днях самолет FlyArystan не вылетел по рейсу Алматы - Шымкент: из-за деструктивного поведения пассажира всех высадили для обыска борта и перенесли время вылета.

Ранее в апреле в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров. Позднее сообщалось, что законный представитель подростка будет возмещать нанесенный авиакомпании ущерб.

Также в конце апреля в Сети появилась информация о нападении пассажира на бортпроводника после приземления самолета. В полиции на транспорте сообщили о задержании агрессора.

Ранее в январе мы писали, что в аэропорту Астаны задержали буйного пассажира рейса "Астана - Усть-Каменогорск": мужчина ударил бортпроводника и выкрикивал слово "бомба". Позднее, по совокупности уголовных правонарушений, он был осужден к 3 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251551-inostranca-arestovali-na-15-sutok-iz-za-neudachnoy-shutki-v-aeroportu-astany/