"Хотят суд Линча": адвоката подсудимого по делу Шерзата возмутил общественный резонанс

По делу об убийстве Шерзата Болата выступил адвокат одного из подсудимых Нуркияса Ильясова Нурлан Килибаев, который возмутился общественным резонансом, вызванным преступлением, передает NUR.KZ.

"Я считаю, необходимо сказать, что одним из важнейших принципов уголовного судопроизводства является право каждого на справедливое судебное разбирательство, закрепленное в статье 13 и 77 Конституции Республики Казахстан, а также в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Этот принцип включает в себя обязательное соблюдение презумпции невиновности. Никто не может считаться виновным до вынесения обвинительного приговора судом. Однако в настоящем деле мы наблюдаем опасную тенденцию. После событий, связанных с конфликтом, в результате которого погиб Болат Шерзат, в социальных сетях развернулась бурная, широко распространенная информационная кампания.

Широкое распространение получили искаженные сведения о ходе событий. В публикациях, блогах, комментариях заранее сформировалась установленная виновность участников конфликта. Звучали прямые обвинения до начала судебного разбирательства. Презумпция невиновности не просто нарушалась, она фактически отвергалась", - считает адвокат.

Килибаева возмутили призывы "сажать пожизненно" подсудимых, так как якобы "они заранее договорились убивать", "не судить, сразу давать срок" и "место за решеткой". Адвокат считает, что эти высказывания создавали общественный резонанс, который "был далек от объективности и непредвзятости".

"Они формировали в обществе образ виновных еще до окончания расследования. Более того, этот резонанс имел реальное влияние на следственные органы. В обстановке общественного давления любое расследование рискует утратить свою объективность и превратиться в обвинительное производство, где вместо поиска истины и стремления удовлетворить общественный запрос на наказание", - поделился юрист.

По мнению защитника, "следствие сосредоточилось на обвинении, подгоняя выводы под общественные ожидания". Также, по его словам, объективность досудебного расследования была поставлена под сомнение вследствие давления общественного мнения.

"Уважаемый суд, Ильясов Нуркияс имеет право быть судимым судом по закону, по совести, справедливости и объективно, а не толпой и интернет-комментаторами, которые хотят в большинстве своем просто суд Линча. Не под давлением общественного мнения, сформированного комментариями людей, не понимающих сути и деталей произошедшего и высказавших свое мнение на основе личных эмоциональных суждений и слухов, наполнивших в тот период Талгар", - заявил адвокат.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Ранее судья Ержан Жанузаков сделал замечание адвокату потерпевшей стороны Мейрману Шекееву из-за видео в Instagram.

Сегодня в суде начались прения. Первой выступила гособвинитель Дана Сарсембай, которая подробно описала все обстоятельства преступления, унесшего жизнь 16-летнего Шерзата Болата.

Также прокурор по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.