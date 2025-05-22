Трое мужчин ограбили пассажира поезда: прокурор попросил суд Астаны изменить вынесенный им приговор

В суде Астаны рассмотрели ходатайство прокурора о замене ограничения свободы на лишение свободы для троих мужчин, открыто ограбивших пассажира поезда, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте судов Астаны, рассмотрено апелляционное ходатайство прокурора на приговор межрайонного суда города Астаны по уголовным делам от 20 марта 2025 года в отношении А., Е. и М., признанных виновными в открытом хищении чужого имущества и совершении хулиганства в общественном месте.

Осужденные А., Е. и М. были признаны виновными по ст. 191 ч. 2 п. 1, 2 УК и каждому было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.

1 декабря 2023 года А., Е. и М., находясь в пассажирском поезде с целью грабежа, то есть открытого хищения имущества Р. с применением насилия, не опасного для здоровья потерпевшего, действуя группой лиц по предварительному сговору, несколько раз ударили его, применили силу и открыто вытащили мобильный телефон из кармана его брюк.

В апелляционном ходатайстве прокурор, указал что совершенное преступление является деянием высокой степени общественной опасности, и просил назначить каждому из осужденных А., Е. и М. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам городского суда Астаны приговор суда был изменен, с применением части 4 статьи 55 УК РК осужденным А., Е. и М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,6 года.

Апелляционное ходатайство прокурора было удовлетворено частично.

Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, ранее в начале мая в Карагандинской области вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве продавца мини-маркета во время ограбления. Он был признан виновным по всем статьям обвинениями, ему окончательно назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

До этого в Алматы были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в ограблении жителя города. Их взяли под стражу.

И в Алмалинском районе Алматы задержаны двое мужчин, подозреваемых в нападении на жителя мегаполиса и понуждении его к оформлению кредита.

Мы также писали о задержанных недавно мужчинах, подозреваемых в грабеже прохожих граждан в ночное время. По информации полицейских, чаще всего они забирали мобильные и другие гаджеты.

Подозреваемых в ограблении на улице задержали стражи порядка на автовокзале в Караганде при попытке покинуть город. Потерпевший рассказал, что оформил кредит и вышел на улицу, чтобы пересчитать деньги. В этот момент к нему подошли двое неизвестных. Один из них выхватил деньги из рук потерпевшего и скрылся вместе со своим сообщником.

До этого момент кражи сотового телефона у жительницы Алматы зафиксировали камеры наблюдения.