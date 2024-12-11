Подозреваемых в дерзком ограблении задержали в Алматы (видео)

В Алмалинском районе Алматы задержаны двое мужчин, подозреваемых в нападении на жителя мегаполиса и понуждении его к оформлению кредита, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, по версии следствия, двое молодых мужчин напали на прохожего и под угрозой применения насилия заставили его оформить кредит. В результате они завладели полученными деньгами.

"По факту грабежа проводится досудебное расследование. Оба подозреваемых задержаны, и уже сейчас установлена их причастность к нескольким аналогичным преступлениям. В связи с этим их личности тщательно проверяются. Также в рамках следствия ведется работа по возврату потерпевшим награбленного имущества", — отметил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

Напомним, также недавно сообщалось, что подозреваемых в ограблении на улице задержали на автовокзале в Караганде при попытке покинуть город. Потерпевший рассказал, что оформил кредит и вышел на улицу, чтобы пересчитать деньги. В этот момент к нему подошли двое неизвестных. Один из них выхватил деньги из рук потерпевшего и скрылся вместе со своим сообщником.

В октябре в Караганде полицейские задержали подозреваемых в грабеже, которые с применением физической силы отобрали у 22-летнего парня мобильный телефон и оформили на его имя кредит.

До этого сообщалось, что в Темиртау задержан квартирант, которого подозревают в обмане пенсионера с целью оформления кредита на его имя. 36-летний подозреваемый с помощью оставленного без присмотра мобильного телефона владельца квартиры оформил заем в 300 тысяч тенге.