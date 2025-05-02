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Эзотерика

Жестокое убийство продавца в Сарани: напавшему грабителю огласили приговор

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Гулстан Тилеукабыл
Гулстан Тилеукабыл. Кадр из видео: телеканал КТК

В Карагандинской области вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве продавца мини-маркета во время ограбления, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

В Telegram-канале судов Карагандинской области сообщили подробности приговора в отношении И., который обвинялся в разбойном нападении с незаконным проникновением в хранилище и убийстве из корыстных побуждений, сопряженном с разбоем в Сарани.

Сообщается, что мужчина пришел в мини-маркет утром 22 января. Когда он убедился, что в помещении нет других покупателей, попросил у стоящей за прилавком продавщицы сигареты.

"После этого, сделав вид, что забыл деньги, направился к выходу, закрыл наружную входную дверь мини-маркета, зашел обратно и направился в сторону прилавка. При этом, держа в своей правой руке охотничий нож, попытался пройти за прилавок. В это время Т., увидев действия И., стала выталкивать его и оказывать активное сопротивление.

В свою очередь И. стал наносить ножом удары в грудную клетку и брюшную полость Т. Подавив сопротивление потерпевшей, И. прошел за прилавок, где из кассового аппарата похитил денежные средства в сумме 180 тыс. тенге, после чего скрылся с места преступления. Т. от полученных ножевых ранений скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вина подсудимого полностью доказана, в том числе видеозаписью с камер видеонаблюдения. И. был признан виновным по всем статьям обвинениями, ему окончательно назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Также судом частично удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны и в счет компенсации морального вреда взыскано 20 млн тенге, материального вреда 180 тыс. тенге", - добавили в суде.

Напомним, в январе в Сети появилось видео из Сарани, на котором неизвестный, прикрывшись капюшоном, нападает на женщину, стоявшую за прилавком. После между ними завязывается борьба и неизвестный наносит, вероятно, оппоненту удары ножом.

В полиции сообщили, что по факту обнаружения тела 27-летней жительницы Сарани с признаками насильственной смерти было возбуждено уголовное дело.

Вскоре журналисты выяснили подробности страшного преступления.

Позднее стало известно, что в Карагандинской области задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в убийстве. А вчера полиция раскрыла мотив убийства продавщицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241546-zhestokoe-ubiystvo-prodavca-v-sarani-napavshiy-grabitel-popal-za-reshetku-na-23-goda/