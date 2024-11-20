Жительницу Алматы обокрали при входе в магазин (видео)

Момент кражи сотового телефона у жительницы Алматы зафиксировали камеры наблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

В Instagram-аккаунте ДП Алматы сообщили о задержании 31-летних жителей Тараза, которых задержали полицейские Наурызбайского района Алматы.

"Согласно материалам уголовного дела, у входа в магазин обворовали девушку. Данный факт попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на входной группе в продуктовый магазин.

Один из злоумышленников незаметно похитил из кармана куртки девушки сотовый телефон. Второй соучастник преступления, тем временем, "страховал" своего "коллегу". Оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Установлено, что похищенное мобильное устройство они сразу же сдали в ломбард. Досудебное расследование по данному факту продолжается", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев.

Ранее мы писали, что в Караганде полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов из грузовика и офиса.

В сентябре этого года сообщалось, что у жительницы Астаны украли телефон во время ожидания автобуса. После того, как подозреваемый испугался последствий, он разбил устройство.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.