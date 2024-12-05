Подозреваемых задержали на автовокзале при попытке покинуть Караганду

Двое мужчин, подозреваемые в ограблении на улице, были задержаны полицией на автовокзале в Караганде при попытке покинуть город, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, патрульные полицейские находились на маршруте, когда в 12:00 поступило сообщение из ЦОУ о том, что на одном из проспектов произошел грабеж.

Через несколько минут полицейские прибыли на место происшествия. 46-летний потерпевший рассказал, что оформил кредит и вышел на улицу, чтобы пересчитать деньги. В этот момент к нему подошли двое неизвестных. Один из них выхватил деньги из рук потерпевшего и скрылся вместе со своим сообщником.

Сумма ущерба составила 137 тысяч тенге. Потерпевший смог описать внешние приметы злоумышленников, которым на вид было от 35 до 40 лет.

Полицейские начали отрабатывать прилегающие районы.

"В поле их зрения попал автовокзал, где патрульные задержали подозреваемых - двух мужчин в возрасте 36 и 45 лет. Злоумышленники признали свою вину, пояснив, что планировали выехать за пределы Караганды, но оперативные действия полиции нарушили их планы", - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводится расследование, в ходе которого устанавливается степень вины каждого из задержанных.

Ранее сообщалось, что в Караганде задержаны подростки, подозреваемые в грабеже. У 11-летней девочки они отобрали мобильный телефон по дороге в школу.

Также полицейские вернули похищенный мобильный телефон местной жительнице. По подозрению в краже был задержан 34-летний мужчина.

В другом случае полицейские задержали подозреваемых в грабеже, которые с применением физической силы отобрали у 22-летнего парня мобильный телефон и оформили на его имя кредит.