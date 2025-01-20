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Ночное ограбление попало на видео в Алматы

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Подозреваемые
Подозреваемые. Кадр из видео: Polisia.kz

В Алматы задержаны двое мужчин, которые подозреваются в ограблении жителя города. Они взяты под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Поздно вечером двое подозреваемых в подъезде одного из домов по улице Мынбаева поджидали местного жителя и, угрожая физической расправой, отобрали у него мобильный телефон. Это преступление раскрыто по горячим следам. Оба задержанных взяты под стражу. Один из них уже имел судимость за грабеж", - говорится в сообщении МВД.

В полиции отметили, что важную роль в раскрытии преступления сыграли камеры видеонаблюдения, благодаря которым и удалось задержать подозреваемых.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Алмалинском районе Алматы задержаны двое мужчин, подозреваемых в нападении на жителя мегаполиса и понуждении его к оформлению кредита.

Мы также писали о задержанных недавно мужчинах, подозреваемых в грабеже прохожих граждан в ночное время. По информации полицейских, чаще всего они забирали мобильные и другие гаджеты.

Подозреваемых в ограблении на улице задержали стражи порядка на автовокзале в Караганде при попытке покинуть город. Потерпевший рассказал, что оформил кредит и вышел на улицу, чтобы пересчитать деньги. В этот момент к нему подошли двое неизвестных. Один из них выхватил деньги из рук потерпевшего и скрылся вместе со своим сообщником.

До этого момент кражи сотового телефона у жительницы Алматы зафиксировали камеры наблюдения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213156-nochnoe-ograblenie-muzhchiny-popalo-na-video-v-almaty/

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