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Одиноких прохожих грабили глубокой ночью в одном из районов Алматы

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Подозреваемые в грабеже в Алматы
Подозреваемые в грабеже. Скриншот: polisia.kz

В Алматы задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже прохожих граждан в ночное время. По информации полицейских, чаще всего они забирали мобильные и другие гаджеты, пишет NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Алмалинском районе мегаполиса полицейские задержали двух мужчин по подозрению в грабеже.

"Глубокой ночью злоумышленники выслеживали одиноких прохожих, угрожали им физической расправой и отбирали имущество: чаще всего мобильные телефоны и гаджеты", - говорится на информационном медиапортале ведомства Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, задержанные являются приезжими.

"На данном этапе расследования установлена их причастность к двум грабежам и трем кражам чужого имущества. Злоумышленники взяты под стражу", - сообщил начальник отдела полиции при УП района Батуржан Абдумасаров.

Недавно в Сети появилось видео, на котором жительницу Алматы грабят на входе в магазин. В полиции сообщили о задержании двух уроженцев Тараза по данному факту.

В начале октября в ДП Алматы рассказали об ограблении девушки, которая в момент происшествия сидела на летней террасе кафе.

Согласно статье 191 УК РК, грабеж наказывается:

  • штрафом до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 12 лет.

Также может последовать конфискация имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191040-prohozhih-grabili-glubokoy-nochyu-v-odnom-iz-rayonov-almaty-video/

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