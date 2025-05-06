Суд по делу об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция 6 мая

В Талдыкоргане сегодня, 6 мая, продолжается рассмотрение дела об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата. Трагедия произошла в Талгаре в начале октября 2024 года, передает NUR.KZ.

На скамье подсудимых находятся 9 человек. Абзала Шынасыла обвиняют в убийстве Шерзата Болата, покушении на убийство дяди подростка и хулиганстве.

Равиль Сакиев обвиняется в покушении на убийство и хулиганстве, Азамат Токтаубаев - в хулиганстве и краже телефона у дяди погибшего, Дархан Аскентай, Шынгыс Белгожаев, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет - в хулиганстве, несовершеннолетний Ы. - в недонесении о преступлении.

Верховный суд проводит онлайн-трансляцию процесса на своем YouTube-канале.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

Вчера в суде продолжился допрос свидетелей. Так, на заседании выступили два брата, которые проживают в доме, расположенном вблизи места преступления. Первым на вопросы ответил 19-летний Данияр Жанболатулы. Следом опросили его старшего брата Дарына Жанболатулы.

Также на заседании суда продемонстрировали видеозапись допроса дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева, на которой он опознает того, кто зарезал его племянника, а позже показывает, кто наносил удары ножом уже ему.

Показали и кадры, снятые во время очной ставки отца погибшего подростка Каржаубая Нурымова и свидетеля Саната Абдыкадыра. По словам Каржаубая Нурымова, именно он дал команду "Делайте", после чего началась групповая драка, которая привела к трагедии.