"Показал, что его племянника зарезал Абзал Шынасыл": полицейского допросили по делу Шерзата

Сегодня в ходе судебного заседания заслушали показания и.о. начальника криминальной полиции УП Талгарского района Адильжана Медета, который проводил допрос дяди Шерзата Болата в больнице, передает NUR.KZ.

Во время сегодняшнего судебного заседания первым выступил в качестве свидетеля и.о. начальника управления криминальной полиции Адильжан Медет.

Его вызвала в суд сторона защиты, так как именно он проводил допрос Нурканата Гайыпбаева в больничной палате на следующий день после убийства Шерзата Болата.

На прошлом судебном заседании продемонстрировали видео, где дядя подростка опознал, кто зарезал его племянника, а также, кто наносил удары ножом ему.

И вот сегодня адвокаты спросили у Адильжана Медета, на кого показывал Нурканат Гайыпбаев, так как на видео непонятно, на чьи фото он указывал.

"У нас было несколько фото. Он сказал, что знает этих людей. Он показал на фото, что его племянника зарезал Абзал Шынасыл, а его - Азамат Токтаубаев. Он указал на фото этих людей", - ответил полицейский.

На судебном заседании Адильжан Медет подтвердил, что Гайыпбаев сказал, что ружье принес его племянник. Но, по его словам, на учете это оружие не состоит, и о нем нет данных у правоохранительных органов.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек.

В конце апреля в качестве свидетеля на судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Болата допросили Жанибека Амиракина, работающего патрульным полицейским в управлении полиции Талгарского района. Он рассказал, что знаком с подсудимым Дарханом Аскентаем, они учились в одном классе.