О переводе 1000 тенге рассказали в суде по делу об убийстве Шерзата Болата

Сегодня на судебном заседании заслушали показания несовершеннолетнего свидетеля, который по просьбе одного из подсудимых перевел 1000 тенге на счет бабушки Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

Свидетель 2008 года рождения попросил не снимать его на камеру, его допросили в присутствии матери. Парень учится на первом курсе колледжа.

"Дархана (Аскентая - подсудимый, прим. ред.) и Д.И. (несовершеннолетний подсудимый - прим. ред.) знаю. Дархан - сосед моего зятя, а с Д.И. учились в одной школе. Других отношений не было. Среди пострадавших никого не знаю.

Вечером в 10, 10:30 позвонил жезде (зять, муж старшей сестры - прим. ред.), он сказал, что сейчас позвонит тебе Дархан-ага, ты тогда скинь ему 1000 тенге. Потом Дархан-ага позвонил и скинул на WhatsApp номер телефона, я по этому номеру скинул 1000 тенге", - рассказал свидетель.

"Как объяснил он просьбу. Он должен был Дархану?" - уточнил прокурор.

"Просто деньги моего жезде были у меня, на тот момент его счет не работал. Он сказал скинуть, я скинул. Я пользовался счетом родственницы Калтаевой Светланы. С ее счета скинул деньги", - ответил несовершеннолетний.

Далее последовал вопрос, кому свидетель скинул чек.

"Дархану. Магазину", - ответил подросток.

На вопрос прокурора, знал ли он, что в тот день произошло в магазине, свидетель ответил, что на тот момент не знал, а узнал позже.

"Д.И. знаю со школы, в одной школе учились. Это было в 11:20 вечера. Дархан написал мне на WhatsApp-номер. Когда набрал номер, который он скинул, вышло Жумабике (Кадирова - бабушка Шерзата Болата - прим. ред.)", - добавил свидетель.

Также в суде заслушали показания пенсионерки Светланы Калтаевой, 1953 года рождения, жительницы Талгара. Она является бабушкой 16-летнего свидетеля.

Женщина пояснила, что отдала внуку свою карту до его 16-летия, чтобы он мог ездить в школу и оплачивать покупки.

"Я не видела и не знаю, кому и как он переводил деньги. Когда приехала полиция, и сказали, что в такой день приезжайте в Қонаев, тогда узнала. Я внуку верю, он воспитывался у меня на руках. Я ничего не знаю об этой ситуации. Он просто скинул деньги", - заявила женщина.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. 17 апреля прокурор Дана Сарсембай зачитала обвинительный акт и озвучила подробности убийства Шерзата Болата.

По данным обвинения, все началось с того, что 3 октября 2024 года в 23 часа 22 минуты подсудимый Аскентай прибыл в магазин "Камажай", где взял три бутылки пива и четыре сигареты. Для оплаты обратился через WhatsApp к своему знакомому, несовершеннолетнему, с просьбой перевести 1000 тенге на банковский счет, указанный на ценнике на полке, зарегистрированный на имя Кадировой, бабушки Шерзата Болата.

Несовершеннолетний, воспользовавшись счетом своей родственницы, перевел на указанный номер 1000 тенге и отправил электронный чек Аскентаю по WhatsApp.