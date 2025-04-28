Суд по делу об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, продолжилось рассмотрение дела об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата, произошедшего в октябре 2024 года, передает NUR.KZ.

Суд проходит в Талдыкоргане. На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве Шерзата Болата, покушении на убийство дяди подростка и хулиганстве.

Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди погибшего, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Верховный суд проводит онлайн-трансляцию процесса на своем YouTube-канале.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года.

В суде прокуроры озвучили обвинительный акт, выступили бабушка убитого Жумабике Кадирова, мама погибшего Гульбара Бейшембиева, отец Каржаубай Нурымов, а также его друг Мирас Сейсенбай.

Кроме того, была допрошена Эльмира Нурбекова. Она вместе с подругой приехала на место происшествия на машине с подозреваемыми. Отец и мать Шерзата Болата утверждали, что девушки, видя раненых, не вызвали скорую помощь. Кроме того, по их словам, они кидали камни в сторону потерпевших.