Дело Бекетаева: в суд пригласили двух сотрудников Минюста

Нынешний министр юстиции Ерлан Сарсембаев в кулуарах мажилиса прокомментировал дело своего предшественника Марата Бекетаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Сарсембаев отметил, что сейчас дело Бекетаева находится на рассмотрении суда.

"Двое сотрудников министерства, насколько мне известно, были приглашены в качестве свидетелей", - проинформировал Сарсембаев.

По его словам, никто из действующих сотрудников министерства сейчас не проходит по делу в качестве подозреваемого или обвиняемого.

Напомним, экс-министра юстиции задержали в октябре 2023 года. В Антикоре сообщали, что Марат Бекетаев задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", - поясняли в агентстве.

В июле прошлого года стало известно, что расследование в отношении бывшего министра завершено. Стороны перешли к ознакомлению с материалами дела.

Тогда в ведомстве проинформировали, что Бекетаева подозревают не в злоупотреблении должностными полномочиями, а в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

А в октябре стало известно, что дело Бекетаева имеет гриф "Секретно".

"Дела имеют гриф "Секретно", потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили (не по назначению - прим. ред.) и не находили своего решения, (растрачивались - прим. ред.) не в пользу республики - соответствующие расследования сейчас проводятся. Дела засекреченные", - пояснил зампред Антикора Улан Саркулов.

В середине марта в Антикоре сообщали, что материалы дела направлены в суд.

Добавим, Марат Бекетаев возглавлял министерство юстиции Казахстана с 2016 по 2022 год. После ухода с поста министра он был назначен советником главы правительства.