"Дела имеют гриф "Секретно": Антикор о расследовании в отношении экс-министра Бекетаева

Заместитель председателя Антикора Улан Саркулов в кулуарах мажилиса высказался по делу экс-министра юстиции Марата Бекетаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, связано ли дело в отношении гендиректора консалтинговой компании "Болашак" с делом экс-министра юстиции Марата Бекетаева.

"Дела имеют гриф "Секретно", потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили (не по назначению - прим. ред.) и не находили своего решения, (растрачивались - прим. ред.) не в пользу республики - соответствующие расследования сейчас проводятся. Дела засекреченные. Я сейчас не могу сказать, одно и то же или два разных. Дела есть", - заявил Саркулов.

Он заверил, что Антикор обязательно даст этим делам правовую оценку.

Напомним, в середине июля сообщалось, что Антикор завершил расследование в отношении экс-министра Бекетаева. По данным ведомства, он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее в октябре 2023 года ведомство подтвердило задержание Марата Бекетаева по подозрению в коррупционном правонарушении.

"Подтверждаем, что задержанным лицом является экс-министр юстиции М. Бекетаев. В данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили тогда в антикоррупционном ведомстве.

До этого о задержании Бекетаева NUR.KZ сообщили источники.

Марат Бекетаев с 2016 года возглавлял министерство юстиции Казахстана. В январе 2022 года он стал советником премьер-министра.