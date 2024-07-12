Антикор завершил расследование в отношении экс-министра Бекетаева

Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева завершено, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В Telegram-канале Антикоррупционной службы опубликованы итоги деятельности ведомства за полгода. В отчете указана информация о задержании людей, которые занимали высокие должности.

"Завершено досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции и других причастных лиц.

Он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности", - сказано в сообщении.

В беседе с корреспондентом NUR.KZ Антикор подтвердил завершение расследования в отношении Марата Бекетаева.

Напомним, в октябре 2023 года ведомство подтвердило задержание Марата Бекетаева по подозрению в коррупционном правонарушении.

"Подтверждаем, что задержанным лицом является экс-министр юстиции М. Бекетаев. В данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили тогда в антикоррупционном ведомстве.

До этого о задержании Бекетаева NUR.KZ сообщили источники. Марат Бекетаев с 2016 года возглавлял министерство юстиции Казахстана. В январе 2022 года он стал советником премьер-министра.

Напомним, сегодня стало известно, что Антикоррупционной службой по Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-министра по ЧС РК по подозрению в превышении служебных полномочий.