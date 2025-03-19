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Дело в отношении экс-министра Бекетаева направили в суд

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Қазақ тілінде оқу
Марат Бекетаев
Марат Бекетаев. Фото: primeminister.kz.

На брифинге в Антикоре официальный представитель Данияр Бигайдаров заявил об окончании расследования уголовного дела в отношении экс-министра Марата Бекетаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Завершено досудебное расследование в отношении экс-министра Бекетаева и других лиц по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности. 3 марта уголовное дело направлено в суд", - заявил представитель Антикора.

Дело Бекетаева

Экс-министра юстиции задержали в октябре 2023 года. В Антикоре сообщали, что Марат Бекетаев задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", - поясняли тогда в агентстве.

В июле прошлого года стало известно, что расследование в отношении бывшего министра завершено. Стороны перешли к ознакомлению с материалами дела.

Позже в ведомстве проинформировали, что Бекетаева подозревают не в злоупотреблении должностными полномочиями, а в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В октябре прошлого года стало известно, что дело Бекетаева имеет гриф "Секретно".

"Дела имеют гриф "Секретно", потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили (не по назначению - прим. ред.) и не находили своего решения, (растрачивались - прим. ред.) не в пользу республики - соответствующие расследования сейчас проводятся. Дела засекреченные", - пояснили в Антикоре.

Напомним, что Марат Бекетаев возглавлял министерство юстиции Казахстана с 2016 по 2022 год. После ухода с поста министра он был назначен советником главы правительства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229341-zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenii-eks-ministra-beketaeva/