Марат Бекетаев стал советником премьер-министра

Марат Бекетаев. Фото: primeminister.kz

Бывший глава Минюста Казахстана Марат Бекетаев получил новую должность, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Распоряжением премьер-министра Казахстана Бекетаев Марат Бакытжанович назначен советником премьер-министра РК, говорится в сообщении.

Марат Бекетаев родился в 1977 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический институт, а также Лондонскую школу экономики и политических наук.

В разное время работал в министерстве иностранных дел, агентстве по делам государственной службы и администрации президента.

С 2016 года возглавлял министерство юстиции Казахстана.

Стоит отметить, что ранее Бекетаев уже занимал пост советника главы правительства (в 2007 году).

Напомним, сегодня стало известно, что Жаслан Мадиев назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951155-marat-beketaev-stal-sovetnikom-premer-ministra/