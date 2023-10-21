Бывшего министра юстиции задержал Антикор
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Антикор в целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов задержал экс-министра юстиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Экс-министр задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству",- говорится в сообщении.
Работа по возврату активов продолжается.
Подробности пока не разглашают в интересах следствия.
Напомним, 5 октября был образован Комитет Генеральной прокуратуры Казахстана по возврату активов.
Задачами комитета определены поиск и возврат активов, развитие международно-правового сотрудничества в этой области, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.
На днях правительственная комиссия решила ограничить доступ к части информации о возврате незаконно приобретенных активов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041985-byvshego-ministra-yustitsii-zaderzhal-antikor/