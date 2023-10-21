Бывшего министра юстиции задержал Антикор

Антикор в целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов задержал экс-министра юстиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Экс-министр задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству",- говорится в сообщении.

Работа по возврату активов продолжается.

Подробности пока не разглашают в интересах следствия.

Напомним, 5 октября был образован Комитет Генеральной прокуратуры Казахстана по возврату активов.

Задачами комитета определены поиск и возврат активов, развитие международно-правового сотрудничества в этой области, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.

На днях правительственная комиссия решила ограничить доступ к части информации о возврате незаконно приобретенных активов.