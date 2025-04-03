Троих иностранцев с 5 тысячами SIM-карт задержали в Алматы

В Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов и 5 тыс. SIM-карт, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале агентства РК по финансовому мониторингу, Департаментом АФМ по Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов.

Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров.

Кроме того, изъято свыше 5 тыс. SIM-карт различных мобильных операторов.

В отношении указанных лиц зарегистрировано досудебное расследование по ст. 213 ч. 2 УК - "неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства".

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Их причастность к интернет-мошенничеству проверяется.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, отмечается в публикации.

Напомним, ранее в марте уроженца Шымкента задержали в Алматы с оборудованием, которое используют мошенники для подмены номеров. В ходе осмотра арендованной квартиры обнаружены два SIM-бокс устройства, каждое из которых рассчитано на 32 SIM-карты, а также большое количество SIM-карт различных мобильных операторов.

А в январе в южной столице выявили использование оборудования SIM-box - оно располагалось в квартире одного из граждан. В съемной квартире у 19-летнего жителя мегаполиса изъято оборудование SIM-box, роутер и более 460 SIM-карт казахстанских сотовых операторов.

Добавим, в прошлом году депутат Жаркынбек Амантай предложил ограничить продажу SIM-карт на одного человека. По его мнению, это поможет в борьбе с мошенниками.

Позже в кулуарах мажилиса глава МЦРИАП Жаслан Мадиев высказался о предложении ограничить число разрешенных к продаже SIM-карт в одни руки в Казахстане.

Вчера, 2 апреля, Жаслан Мадиев высказался об ответственности за передачу SIM-карт третьим лицам - по словам министра, "сейчас это еще не окончательно принятый вопрос - все на уровне обсуждений".

Также стало известно, что на портале eGov запущен новый сервис, через который казахстанцы могут проверить, сколько на них оформлено SIM-карт.