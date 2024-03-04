Два-три номера в одни руки: ограничить продажу SIM-карт в Казахстане предложил депутат

Депутат Жаркынбек Амантай во время заседания мажилиса предложил ограничить продажу SIM-карт на одного человека. По его мнению, это поможет в борьбе с мошенниками, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаркынбек Амантай сообщил, что депутаты обсуждали данный вопрос с представителями Департамента полиции Павлодарской области.

"В Департаменте полиции предложили ограничить продажу SIM-карт (номеров). Сейчас их можно купить в любом магазине. Неограниченное количество SIM-карт может быть продано одному человеку. Должен быть предел. Не продавать одному человеку более двух-трех SIM-карт.

Полицейские говорят, что это будет большим подспорьем. Можно ли этот вопрос рассмотреть юридически?" - указал он.

Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов сообщил, что в таких ограничениях нет большого смысла.

"Предлагаем не вводить никаких ограничений на количество, а вести идентификацию. Когда есть ограничение, всегда могут появиться люди, которые будут свою квоту в условные пять SIM-карт кому-то перепродавать. Люди у нас очень деловитые.

Поэтому, чтобы не создавать ненужные ограничения со стороны государства, мы предлагаем идентифицировать людей, и только после этого активировать номера. Такое предложение сейчас рассматривается", - указал он.

Напомним, в январе стало известно, что в мажилисе начали рассматривать законопроект по вопросам связи и цифровизации. Одно из предложений – внедрение виртуального оператора связи и универсальной SIM-карты.

Также в апреле 2023 года в Казахстане предлагали ввести детские SIM-карты, которые могли бы контролироваться родителями. То есть, если через нее ребенок подключается к интернету, обязательно будет запрошено разрешение у родителей.

Комментируя данное предложение глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщил, что они разрабатывают множество различных вариантов по обеспечению безопасности детей в Сети.

В октябре замглавы МВД Игорь Лепеха сообщил, что рассматривается поправка в Кодекс РК об административных правонарушениях за передачу своих SIM-карт другим лицам. Мера направлена на борьбу с мошенниками.