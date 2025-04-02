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Еще один штраф могут ввести в Казахстане

Опубликовано:

SIM-карта
SIM-карта: YouTube/Droider

Глава Минцифры Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса высказался об ответственности за передачу SIM-карт третьим лицам, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра, могут ли родители передать SIM-карту своему ребенку.

"Да, мы сейчас собираем предложения с рынка. Сейчас это еще не окончательно принятый вопрос - все на уровне обсуждений. Третье лицо - это лицо, не связанное с вами. О том, передавать ребенку или не передавать - мы это примем во внимание, как можно отрегулировать этот вопрос.

Конечно же, уголовную ответственность пока не планируем за это вводить. Какой-то, может быть, административный штраф будет предусмотрен. Поэтому сейчас это на уровне обсуждений. Давать конкретные заявления или цифры этого штрафа еще рано. Мы активно обсуждаем. Я думаю, что в этом году будет внесено (предложение - прим.ред.) и обсуждаться", - сообщил Жаслан Мадиев.

Сегодня стало известно, что на портале eGov запущен новый сервис, через который казахстанцы могут проверить, сколько на них оформлено SIM-карт. Подробнее об этом сегодня рассказал глава Минцифры.

Отметим также, что в марте вице-министр просвещения заявил о планах внести поправки в законодательство, согласно которым родителей обяжут покупать детские SIM-карты детям.

При этом вице-министр просвещения еще в аапреле 2023 года рассказал о планах ввести в Казахстане детскую SIM-карту для защиты детей в интернете.

После этого экс-глава Минцифры Багдат Мусин в кулуарах кабмина высказался о планах Минпросвещения ввести детские SIM-карты в Казахстане. Он заявил, что это возможно.

А в прошлом году депутат Жаркынбек Амантай предложил ограничить продажу SIM-карт на одного человека. По его мнению, это поможет в борьбе с мошенниками.

Позже в кулуарах мажилиса глава МЦРИАП Жаслан Мадиев высказался о предложении ограничить число разрешенных к продаже SIM-карт в одни руки в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232479-eshche-odin-shtraf-mogut-vvesti-v-kazahstane/