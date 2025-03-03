Поехал в соседнюю страну за оборудованием: мужчину с SIM-box и SIM-картами задержали в Алматы

Уроженца Шымкента задержали в Алматы с оборудованием, которое используют мошенники для подмены номеров, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как уточнили в ведомстве, 1 марта при координации прокуратуры Алматы и в рамках сотрудничества с АО "Казахтелеком" и "Кселл", а также при оперативном сопровождении ДКНБ города был задержан подозреваемый в организации фрод-звонков.

Выяснилось, что уроженец Шымкента откликнулся на объявление в интернете о работе, суть которой заключалась в установке и управлении оборудованием для усиления каналов связи под видом работы на телекоммуникационную компанию.

Для реализации этого, как пояснили в ведомстве, мужчина поехал в соседнее государство, где приобрел необходимое оборудование, а 27 февраля 2025 года прибыл в Алматы.

В ходе осмотра арендованной квартиры обнаружены два SIM-бокс устройства, каждое из которых рассчитано на 32 SIM-карты, а также большое количество SIM-карт различных мобильных операторов.

Технические средства использовались для подмены номеров и осуществления мошеннических звонков, заявили в прокуратуре.

По факту произошедшего начато досудебное расследование.

Напомним, в декабре минувшего года в одном из офисов в Алматы изъяли 3 устройства SIM-boх, на слотах которого обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.

Также в конце 2024 года сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД совместно с группой "Киберпол" департамента полиции города Алматы выявлено использование незаконного оборудования SIM-box. Задержанный иностранец заявил, что нашел работу через Telegram и приехал в Алматы с этим оборудованием.

А в январе в южной столице выявили использование оборудования SIM-box - оно располагалось в квартире одного из граждан. В съемной квартире у 19-летнего жителя мегаполиса изъято оборудование SIM-box, роутер и более 460 SIM-карт казахстанских сотовых операторов.