Казахстанцы смогут самостоятельно проверить, сколько на них оформлено SIM-карт

На портале eGov запущен новый сервис, через который казахстанцы могут проверить, сколько на них оформлено SIM-карт. Подробнее об этом сегодня рассказал глава Минцифры, передает корреспондент NUR.KZ.

Теперь на портале "Электронного правительства" можно проверить, сколько SIM-карт зарегистрировано на ваш ИИН и по IMEI.

Помимо проверки, как пояснил в среду в кулуарах мажилиса министр цифровизации Жаслан Мадиев, пользователи также могут зарегистрировать IMEI.

"Это в помощь гражданам: если они увидят, что пользуются только одним номером, а на них зарегистрированы, например, три, то можете обратиться к мобильным операторам и поднять вопрос о том, что это за номера. Можете подтвердить операторам, что вы ими не пользуетесь, чтобы их вывели", - пояснил министр.

Глава министерства также ответил, почему на один ИИН могут быть зарегистрированы несколько номером, в том числе те, которыми не пользуется данный гражданин.

По его словам, иногда казахстанцы халатно относятся к своим документам и персональным данным.

"Призываю граждан осторожно относиться к персональным данным и документам, и лучше лишний раз перепроверить", - рекомендовал Мадиев.

Новый сервис по проверке SIM-карт. Скриншот: eGov

А так выглядит меню на сайте eGov, где можно опробовать новую функцию.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что в Казахстане планируют создать белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Если телефон попадет в черный список, ему перестанут предоставлять услуги связи.

Позже стало известно, что уже с марта текущего года начнут вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов, также возможна блокировка устройств.

Как именно пройдет верификация IMEI, ранее рассказали в Минцифры. А эксперты, в свою очередь, заявляли, что после того, как в Казахстане вступит в силу новая система регистрации мобильных устройств, цены на них могут вырасти.

На днях стало известно, что введение обязательной верификации IMEI-кодов смартфонов отсрочено до 25 мая 2025 года. В этот период верификация будет проводиться в тестовом режиме.