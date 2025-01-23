Сотни SIM-карт и оборудование SIM-box нашли у алматинца (видео)

В Алматы выявили использование оборудования SIM-box - оно располагалось в квартире одного из граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

В ходе оперативных мероприятий в съемной квартире у 19-летнего жителя мегаполиса изъято оборудование SIM-box, роутер и более 460 SIM-карт казахстанских сотовых операторов.

Со слов задержанного он нашел работу через социальные сети в январе 2025 года - откуда получал указания и через курьера ему передали оборудование.

По данному факту начато досудебное расследование.

А в МВД сообщили, что установка SIM-bоx функционировала в одном из домов в микрорайоне Аксай.

Задержанный признался в незаконном промысле - в полиции отметили, что в его обязанности входили установка и контроль за бесперебойной работой SIM-box, с помощью которого мошенники под видом отечественных абонентов сотовой связи обзванивали потенциальных жертв.

По информации надзорного ведомства, за последние три месяца в Алматы выявили шесть подобных случаев. Все подозреваемые взяты под стражу, в том числе граждане ближнего зарубежья.

Напомним, в декабре минувшего года в одном из офисов в Алматы изъяли 3 устройства SIM-boх", на слотах которого обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.

Также в конце 2024 года сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД совместно с группой "Киберпол" департамента полиции города Алматы выявлено использование незаконного оборудования SIM-box. Задержанный иностранец заявил, что нашел работу через Telegram и приехал в Алматы с этим оборудованием.