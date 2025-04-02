Бывшего замначальника департамента по борьбе с коррупцией осудили на 11 лет в Шымкенте

В СМУС Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении экс-замначальника департамента по борьбе с коррупцией Дауренбека Кожабаева, передает МИА "Казинформ".

Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

"Суд признал Кожабаева виновным по статье 366, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе суда.

По информации издания, Кожабаев будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Отметим, согласно информации портала Otyrar.kz, Дауренбек Кожабаев является братом скандально известного Максата Кожабаева, который в разные годы занимал должности первого заместителя прокурора Жамбылской области, прокурора Шымкента и зампредседателя Антикоррупционной службы Казахстана.

Отметим, что в апреле 2022 года указом президента Максат Кожабаев был освобожден от должности, а в январе 2023-го стало известно, что его задержали.

В ноябре 2023 года экс-зампреда Антикора приговорили к пяти с половиной годам колонии – его признали виновным в хищении чужого имущества по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Позже в суде раскрыли подробности дела.

Его брат, Дауренек Кожабаев, летом прошлого года был объявлен в международный розыск. Тогда в Антикоре казахстанцам обещали вознаграждение за информацию, способствующую задержанию разыскиваемого. В ведомстве гарантировали анонимность.

А 30 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с КНБ он задержан и водворен в следственный изолятор.