Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бывшего замначальника департамента по борьбе с коррупцией осудили на 11 лет в Шымкенте

Опубликовано:

Дауренбек Кожабаев
Дауренбек Кожабаев. Фото: t.me/antikornews

В СМУС Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении экс-замначальника департамента по борьбе с коррупцией Дауренбека Кожабаева, передает МИА "Казинформ".

Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

"Суд признал Кожабаева виновным по статье 366, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе суда.

По информации издания, Кожабаев будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Отметим, согласно информации портала Otyrar.kz, Дауренбек Кожабаев является братом скандально известного Максата Кожабаева, который в разные годы занимал должности первого заместителя прокурора Жамбылской области, прокурора Шымкента и зампредседателя Антикоррупционной службы Казахстана.

Отметим, что в апреле 2022 года указом президента Максат Кожабаев был освобожден от должности, а в январе 2023-го стало известно, что его задержали.

В ноябре 2023 года экс-зампреда Антикора приговорили к пяти с половиной годам колонии – его признали виновным в хищении чужого имущества по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Позже в суде раскрыли подробности дела.

Его брат, Дауренек Кожабаев, летом прошлого года был объявлен в международный розыск. Тогда в Антикоре казахстанцам обещали вознаграждение за информацию, способствующую задержанию разыскиваемого. В ведомстве гарантировали анонимность.

А 30 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с КНБ он задержан и водворен в следственный изолятор.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232590-byvshego-zamnachalnika-departamenta-po-borbe-s-korrupciey-osudili-na-11-let-v-shymkente/