КНБ сообщил о задержании экс-замглавы Антикора Максата Кожабаева

Максат Кожабаев. Фото: официальный сайт прокуратуры Шымкента

Сегодня, 9 января, представители КНБ задержали бывшего заместителя председателя Антикоррупционной службы Максата Кожабаева. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ.

"9 января 2023 года Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержан бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов М.Кожабаев", – говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Отметим, что со 2 июля 2021 года Максат Кожабаев являлся заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

22 апреля 2022 года указом президента он был освобожден от этой должности.

Как сообщается на сайте Online.zakon.kz, Кожабаев Максат Аманкулович родился 13 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область).

В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (юрист-правовед), а в 2018 году – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" (магистр юриспруденции).

В разные годы в числе прочих должностей работал заместителем прокурора города Туркестан, Алматы, ВКО. Являлся начальником ‪Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области.

До назначения на должность замглавы Антикоррупцонной службы являлся первым заместителем прокурора Жамбылской области, а затем прокурором города Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004665-knb-soobschil-o-zaderzhanii-maksata-kozhabaeva/