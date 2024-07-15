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Награду пообещали казахстанцам за помощь в поимке экс-"антикоровца" из Шымкента

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Дауренбек Кожабаев
Дауренбек Кожабаев. Фото: t.me/antikornews

Антикор разыскивает за совершение преступления Дауренбека Кожабаева и просит казахстанцев помочь в его поимке, если имеются сведения о его местонахождении, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции за совершение преступления предусмотренного ст.366 ч.4 УК РК разыскивается находящийся в международном розыске гражданин Республики Казахстан Кожабаев Дауренбек Аманкулович, 1978 года рождения.

В случае обнаружения местонахождения либо получении информации о местонахождении разыскиваемого лица просим сообщить инициатору розыска в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, по следующим телефонам: 1424 – Call-центр, 8-7172-90-92-60 – дежурная часть, 8-701-972-06-05, 8-775-934-63-33", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Сообщается, что за предоставление информации, способствующей задержанию разыскиваемого, вознаграждение и анонимность гарантируются.

Судя по публикации местного издания Оtyrar.kz от 2022 года, тогда Дауренбек Кожабаев занимал должность заместителя руководителя департамента по противодействию коррупции по городу Шымкент.

Данные о ранее занимаемой должности разыскиваемого сейчас Дауренбека Кожабаева есть и в публикации на официальном сайте Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент. Релиз также опубликован в 2022 году.

Согласно информации, опубликованной на портале органов правовой статистики и специальных учетов, Дауренбек Аманкулович Кожабаев находится в розыске 412 дней. Отмечается, что розыскное дело от 31 мая 2023 года зарегистрировано в Шымкенте.

Справка на Дауренбека Кожабаева
Дауренбек Кожабаев. Скрин: qamqor.gov.kz/criminals

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134407-nagradu-poobeshchali-kazahstancam-za-pomoshch-v-poimke-byvshego-chinovnika-antikora-iz-shymkenta/

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