Бывшему замглавы Антикора Максату Кожабаеву вынесли приговор

В Шымкенте вынесен приговор в отношении бывшего прокурора города и экс-заместителя главы Антикоррупционной службы Казахстана Максата Кожабаева, передает МИА "Казинформ".

Максата Кожабаева обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Напомним, в январе 2023 года стало известно, что сотрудники КНБ в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержали бывшего заместителя председателя Антикоррупционной службы Максата Кожабаева.

Он родился 13 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область).

В разные годы в числе прочих должностей работал заместителем прокурора Туркестана, Алматы и ВКО.

Был начальником ‪Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области.

Занимал должность первого заместителя прокурора Жамбылской области, прокурора Шымкента.

В июле 2021 года был назначен заместителем председателя Антикоррупционной службы Казахстана, а в апреле 2022 года указом президента освобожден от этой должности.