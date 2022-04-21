Улан Саркулов сменил Максата Кожабаева на должности замглавы Антикора

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Саркулов Улан Серикович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), сообщает официальный сайт Акорды.

Между тем Кожабаев Максат Аманкулович распоряжением президента освобожден от должности заместителя председателя Антикоррупционной службы. Он занимал этот пост с июля 2021 года.

Как сообщает МИА "Казинформ", Саркулов Улан Серикович родился 27 июля 1980 года в Актюбинской области.

Окончил Академию ФСБ РФ, Российскую Академию государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в Департаменте КНБ по Актюбинской области.

Работал атташе, третьим секретарем - заведующим общим отделом посольства РК в России, помощником заместителя премьер-министра, заведующим отделом организационно-контрольной и кадровой работы Управления делами президента, а также заместителем руководителя Хозяйственного управления парламента РК.

В разные годы трудился также в аппаратах акима Мангистауской и Кызылординской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1966131-ulan-sarkulov-stal-zamestitelem-glavy-antikora/