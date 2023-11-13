Стало известно, за что осудили бывшего замглавы Антикора Максата Кожабаева

В суде Шымкента сообщили, что экс-замглавы Антикора обвинялся в хищении чужого имущества по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на СМУС.

Сегодня ранее стало известно, что Максата Кожабаева приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

"К. (Кожабаев – прим. ред.) обвинялся в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Г. (Гуламов – прим. ред.) – в подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере и в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", – сообщили в суде.

По информации суда, установлено, что Кожабаев являясь должностным лицом правоохранительного органа, узнал, что потерпевший готов заплатить за помощь в освобождении своего родственника, находящегося под стражей.

"К. вступил в преступный сговор с Г., передав через него ложную информацию, что он может исключить особо тяжкую статью УК и освободить обвиняемого. Стоимость этой услуги он обозначил в сумме 120 тыс. долларов.

В свою очередь Г., действуя с единым умыслом с К., подстрекая Ж. к даче взятки должностному лицу путем обмана и злоупотребления доверием, 5 декабря 2021 года получил 20 000 долларов, а 29 января 2022 года – оставшуюся сумму в размере 100 000 долларов и передал их К.", – добавили в суде.

Сообщается, что выводы суда подтверждаются:

признательными показаниями Г. и показаниями свидетелей;

заключениями экспертиз;

результатами НСД (негласное следственное действие), вещественными доказательствами.

"Суд признал К. виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Г. признан виновным по части 4 статьи 28, части 4 статьи 367 и по пункту 2 части 4 статьи 190 УК, и по совокупности уголовных правонарушений ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 1 месяц", – говорится в сообщении.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Кожабаева, суд принял во внимание наличие у него малолетних детей, отягчающим обстоятельством – нарушение принятой им присяги.

Напомним, в январе сотрудники КНБ в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержали бывшего заместителя председателя Антикоррупционной службы Максата Кожабаева.

Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора Жамбылской области, прокурора Шымкента. В июле 2021 года был назначен заместителем председателя Антикоррупционной службы Казахстана, а в апреле 2022 года указом президента освобожден от этой должности.