Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стало известно, за что осудили бывшего замглавы Антикора Максата Кожабаева

Опубликовано:

Максат Кожабаев
Максат Кожабаев. Фото: facebook.com/shymkent.prokuror

В суде Шымкента сообщили, что экс-замглавы Антикора обвинялся в хищении чужого имущества по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу СМУС.

Сегодня ранее стало известно, что Максата Кожабаева приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

"К. (Кожабаев – прим. ред.) обвинялся в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Г. (Гуламов – прим. ред.) – в подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере и в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", – сообщили в суде.

По информации суда, установлено, что Кожабаев являясь должностным лицом правоохранительного органа, узнал, что потерпевший готов заплатить за помощь в освобождении своего родственника, находящегося под стражей.

"К. вступил в преступный сговор с Г., передав через него ложную информацию, что он может исключить особо тяжкую статью УК и освободить обвиняемого. Стоимость этой услуги он обозначил в сумме 120 тыс. долларов.

В свою очередь Г., действуя с единым умыслом с К., подстрекая Ж. к даче взятки должностному лицу путем обмана и злоупотребления доверием, 5 декабря 2021 года получил 20 000 долларов, а 29 января 2022 года – оставшуюся сумму в размере 100 000 долларов и передал их К.", – добавили в суде.

Сообщается, что выводы суда подтверждаются:

  • признательными показаниями Г. и показаниями свидетелей;
  • заключениями экспертиз;
  • результатами НСД (негласное следственное действие), вещественными доказательствами.

"Суд признал К. виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Г. признан виновным по части 4 статьи 28, части 4 статьи 367 и по пункту 2 части 4 статьи 190 УК, и по совокупности уголовных правонарушений ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 1 месяц", – говорится в сообщении.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Кожабаева, суд принял во внимание наличие у него малолетних детей, отягчающим обстоятельством – нарушение принятой им присяги.

Напомним, в январе сотрудники КНБ в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержали бывшего заместителя председателя Антикоррупционной службы Максата Кожабаева.

Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора Жамбылской области, прокурора Шымкента. В июле 2021 года был назначен заместителем председателя Антикоррупционной службы Казахстана, а в апреле 2022 года указом президента освобожден от этой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045526-hischenie-v-osobo-krupnom-razmere-za-chto-osudili-byvshego-zamglavy-antikora-maksata-kozhabaeva/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.