Задержан экс-"антикоровец" из Шымкента, за помощь в поимке которого обещали награду

Экс-заместителя руководителя Департамента по противодействию коррупции по Шымкенту Дауренбека Кожабаева, объявленного ранее в розыск, задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как рассказали в ведомстве, Антикор расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента Антикора по Шымкенту Дауренбека Кожабаева – его подозревают в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.

В июле этого года Кожабаев был объявлен в международный розыск. Тогда в Антикоре казахстанцам обещали вознаграждение за информацию, способствующую задержанию разыскиваемого. В ведомстве гарантировали анонимность.

"30 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с КНБ он задержан и водворен в следственный изолятор", – рассказали в Антикоре.

Расследование продолжается.

Отметим, согласно информации портала Otyrar.kz, Дауренбек Кожабаев является братом скандально известного Максата Кожабаева, который в разные годы занимал должности первого заместителя прокурора Жамбылской области, прокурора Шымкента, а в июле 2021 года был назначен заместителем председателя Антикоррупционной службы Казахстана.

В апреле 2022 года указом президента Максат Кожабаев был освобожден от этой должности, а в январе 2023-го стало известно, что его задержали.

В ноябре прошлого года экс-зампреда Антикора приговорили к пяти с половиной годам колонии – его признали виновным в хищении чужого имущества по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Позже в суде раскрыли подробности дела.