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Задержан экс-"антикоровец" из Шымкента, за помощь в поимке которого обещали награду

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Дауренбек Кожабаев
Дауренбек Кожабаев. Фото: t.me/antikornews

Экс-заместителя руководителя Департамента по противодействию коррупции по Шымкенту Дауренбека Кожабаева, объявленного ранее в розыск, задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как рассказали в ведомстве, Антикор расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента Антикора по Шымкенту Дауренбека Кожабаева – его подозревают в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.

В июле этого года Кожабаев был объявлен в международный розыск. Тогда в Антикоре казахстанцам обещали вознаграждение за информацию, способствующую задержанию разыскиваемого. В ведомстве гарантировали анонимность.

"30 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с КНБ он задержан и водворен в следственный изолятор", – рассказали в Антикоре.

Расследование продолжается.

Отметим, согласно информации портала Otyrar.kz, Дауренбек Кожабаев является братом скандально известного Максата Кожабаева, который в разные годы занимал должности первого заместителя прокурора Жамбылской области, прокурора Шымкента, а в июле 2021 года был назначен заместителем председателя Антикоррупционной службы Казахстана.

В апреле 2022 года указом президента Максат Кожабаев был освобожден от этой должности, а в январе 2023-го стало известно, что его задержали.

В ноябре прошлого года экс-зампреда Антикора приговорили к пяти с половиной годам колонии – его признали виновным в хищении чужого имущества по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Позже в суде раскрыли подробности дела.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198258-zaderzhan-eks-antikorovec-iz-shymkenta-za-pomoshch-v-poimke-kotorogo-obeshchali-nagradu/

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