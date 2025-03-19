Как наказали подростков, жестоко избивших мальчика в Семее

В Семее вчера прошел суд по делу подростков, жестоко избивших 11-летнего мальчика и снимавших это все на камеру. Как оказалось, они и раньше нарушали закон, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, двух девочек 13 и 16 лет отправили в спецшколу для трудных подростков. Отмечается, что они и раньше нарушали закон – могли появиться в общественных местах пьяными. В закрытом учебном заведении обе проведут ближайшие четыре месяца.

Еще одного участника истории, которая шокировала страну, мальчика 13 лет, на полгода отправили в школу с особым режимом содержания. За два месяца подросток совершил уже два уголовных преступления. Но поскольку по закону он еще ни за что не отвечает, его тогда лишь поставили на учет.

Еще троих детей, которые измывались над сверстником, освободили от сурового наказания из-за юного возраста – двоим еще нет и 11. Иначе их бы тоже отправили в спецшколу. Их пока поставили на учет.

Еще одну школьницу, которая снимала все издевательства, как сообщает телеканал, в школе хвалят – она хорошо учится. До этой истории на нее не жаловались. Суд это учел и поэтому не стал изолировать.

Кроме того, выяснилось, что все началось после детской ссоры 11-летнего мальчика и одной из девочек.

Отмечается, что решение суда могут обжаловать как сами дети, так и школа, если там решат, что ученики не исправились.

"Возможно, обратятся с ходатайством о продлении, если поведение не будет исправлено, возможно, будет и продлено их нахождение в специальной школе. Если повторно, то уже на более длительный срок направляются, но не больше года", - сообщила председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Абай Карлыгаш Касымова.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Сети распространились кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она раскрыла некоторые подробности инцидента.

Позже глава региона провел совещание и поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, а также усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.

В Управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - был уволен директор школы.

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК выступил с заявлением и попросил не распространять видео с избиением школьника в Семее.

А неравнодушные казахстанцы помогли ребенку деньгами, они собрали для его семьи около 35 млн тенге. Волонтеры сообщали, что на эти деньги семье ребенка купили квартиру.