Избиение школьника в Семее: Берик Уали поручил провести детальное служебное расследование

Аким области Абай Берик Уали провел совещание по недавнему инциденту в Семее - сверстниками был избит школьник, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

На данный момент известно, что по данному факту начато досудебное расследование. Комиссия по защите прав несовершеннолетних приняла решение о направлении четырех участников конфликта в специальную школу.

В отношении их родителей подан иск о лишении родительских прав за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, законные представители несовершеннолетних привлечены к административной и уголовной ответственности.

Пострадавшему оказывается помощь специалистов областного центра психологической поддержки.

Кроме того, при управлении образования области создана специальная мониторинговая группа. В настоящее время проводится служебное расследование, по итогам которого будет рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности руководства школы за недостатки в организации воспитательной и профилактической работы.

Берик Уали поручил усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.

"Все школы региона должны находиться под строгим контролем. Управлению образования совместно с правоохранительными органами необходимо систематически проводить разъяснительную работу с учащимися и их родителями. Должна быть разработана карта рисков для учебных заведений области, а также четкий алгоритм оперативного реагирования в таких ситуациях", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, аким области поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц.

Напомним, 24 февраля в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. В полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она рассказала некоторые подробности инцидента.