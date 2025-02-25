Избиение школьника в Семее: случай обсудили с акимом области

Детский омбудсмен Динара Закиева с акимом области Абай Бериком Уали обсудили избиение несовершеннолетними мальчика в Семее, передает NUR.KZ.

Об этом Динара Закиева сообщила на своей странице в Facebook.

По ее информации, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика в Семее, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка. Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.

В настоящее время ведутся следственные действия, состоялась городская комиссия по делам несовершеннолетних.

"Региональный уполномоченный по правам ребенка все это время находилась с пострадавшим мальчиком и его семьей. Проводятся все необходимые меры для оказания помощи. Благодарим всех неравнодушных граждан нашей страны, которые пишут с желанием помочь семье мальчика", - сообщила Закиева.

Напомним, вчера, 24 февраля, в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. В полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Добавим, ранее сообщалось, что двух подростков отправили в колонию за избиение школьника, приведшее к его смерти, на юге Казахстана.

Также мы писали, что в городе Қонаев в Алматинской области подростки избили ученика девятого класса, после чего он пытался покончить с собой. Сейчас мальчик в реанимации, полиция возбудила дело.