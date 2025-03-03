Семье избитого мальчика купили квартиру в Семее

Благодаря помощи неравнодушных казахстанцев для мальчика из Семея, пострадавшего от избиения сверстниками, удалось собрать 35 млн тенге, на которые ребенку купили квартиру, передает NUR.KZ.

О покупке квартиры рассказала на своей странице в Instagram волонтер Динара Садырбаева. Она отметила, что недвижимость оформили на мальчика, но так как ему еще нет 18 лет, за него расписался папа.

"За три дня мы собрали 35 млн тенге", - поделилась Динара Садырбаева.

Напомним, ранее в Сети распространились кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она раскрыла некоторые подробности инцидента.

Позже глава региона провел совещание и поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, а также усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.

В Управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - был уволен директор школы.

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК выступил с заявлением и попросил не распространять видео с избиением школьника в Семее.