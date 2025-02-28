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Комитет по охране прав детей сделал заявление из-за видео с избиением школьника в Семее

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Подросток плачет
Мальчик. Иллюстративное фото: bodnarchuk / Getty Images

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК выступил с заявлением относительно распространения видео с избиением школьника в Семее, передает NUR.KZ.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в последние дни в СМИ и социальных сетях распространяется видео, на котором подростки в Семее совершают насилие над несовершеннолетним.

"Призываем прекратить его дальнейшее распространение, так как это лишь усугубляет ситуацию и наносит ребенку дополнительный моральный вред. Особую обеспокоенность вызывает то, что некоторые блогеры публикуют фотографии пострадавшего. Подобные действия лишь усиливают травму ребенка", - заявили в Комитете по охране прав детей.

Сотрудники отметили, что с первых дней держат ситуацию под строгим контролем, а на месте работает региональный уполномоченный по правам ребенка. Права всех несовершеннолетних гарантированы и защищены на государственном уровне.

В ведомстве напомнили, что по закону запрещено распространять персональные и биометрические данные пострадавших детей, включая их фотографии и любую информацию, позволяющую установить личность.

"Призываем СМИ и общественность воздержаться от публикации материалов, способных навредить психологическому состоянию ребенка. Права детей должны быть приоритетом, а информационные ресурсы - способствовать защите, а не усугублять ситуацию", - подчеркнули в Комитете по охране прав детей.

Напомним, на днях в Сети распространились кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она раскрыла некоторые подробности инцидента.

Позже глава региона провел совещание по данному инциденту. Он поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, а также усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.

В Управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - был уволен директор школы.

Неравнодушные казахстанцы помогли деньгами мальчику из Семея, над которым издевались сверстники. Люди собрали для семьи ребенка 24 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224479-komitet-po-ohrane-prav-detey-sdelal-zayavlenie-iz-za-video-s-izbieniem-shkolnika-v-semee/