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По делу бывшего главного архитектора Алматы поступили апелляционные жалобы

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Суд по делу Ахмеджанова
Суд по делу Ахмеджанова. Фото : NUR.KZ/Жансая Дуйсебаева

По делу бывшего главы одного из управлений акимата Алматы Алмасхана Ахмеджанова поступили апелляционные жалобы, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно информации в судебном кабинете, по делу бывшего главного архитектора Алматы поступило несколько апелляционных жалоб - 24 и 26 февраля, а также 3 и 4 марта. При этом дата рассмотрения дела в апелляционной инстанции еще не назначена.

К слову, по делу ранее осудили шесть человек, включая чиновников, директора оценочной компании и предпринимателей. Последние получили условный срок.

Ранее Алмасхана Ахмеджанова признали виновным по части 5 статьи 28, пункту 2 части 4 статьи 190, части 1 и 4 статьи 361 УК РК и назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Также осужден бывший руководитель управления земельных отношений Ардак Самамбетов, он получил срок 10 лет лишения свободы.

Дело Алмасхана Ахмеджанова

Напомним, бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле 2023 года. Он подозревался в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, Ахмеджанова подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

В интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах экс-руководитель незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Его арестовали на два месяца.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

В июле 2024 года дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд, после чего в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Ахмеджанова. Также сообщалось, в чем обвиняют бывшего главного архитектора города. На суде выступали и свидетели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228591-po-delu-byvshego-glavnogo-arhitektora-almaty-postupili-apellyacionnye-zhaloby/