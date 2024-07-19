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Дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд

Опубликовано:

Алмасхан Ахмеджанов
Алмасхан Ахмеджанов. Кадр из видео: Almaty. tv

Дело в отношении экс-главы управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхана Ахмеджанова и еще пяти человек передали в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как указано на официальном сайте Верховного суда РК, дело в отношении бывшего главы управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхана Ахмеджанова и еще пяти лиц 19 июля было передано судье.

Напомним, в июле прошлого года в Антикоре сообщили, что бывший глава управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, его подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

Позже Ахмеджанова арестовали на два месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137065-delo-v-otnoshenii-eks-glavy-upravleniya-urbanistiki-almaty-peredali-v-sud/

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