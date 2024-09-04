Суд над Алмасханом Ахмеджановым: в чем обвиняют бывшего главного архитектора Алматы

В Алматы проходит судебный процесс по делу бывшего главного архитектора города Алмасхана Ахмеджанова. Прокурор Наиля Канатова в суде зачитала обвинительный акт, передает корреспондент NUR.KZ.

Обвинительный акт прокурор зачитывала два часа.

Сообщается, что подсудимый, используя свое служебное положение, неоднократно совершал коррупционные преступления, причиняя значимый ущерб государству.

По словам прокурора, занимая пост руководителя Управления урбанистики с 2020 по 2023 год, которое отвечало за выдачу архитектурно-планировочных заданий и согласование эскизных проектов, он якобы стремился получить выгоду для себя, некоторых организаций и своих родственников, а именно приобретать жилье за маленькую стоимость.

В акте указано, что с 2020 года Ахметжанов вместе с сообщниками незаконно согласовал строительство нескольких многоквартирных жилых комплексов в интересах ряда строительных компаний.

Дело Алмасхана Ахмеджанова

Напомним, в июле прошлого года был задержан бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы. Он подозревался в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, Ахмеджанова подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

В интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах экс-руководитель незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Его арестовали на два месяца.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

В июле текущего года дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд.

Сегодня началось главное судебное разбирательство по делу. Судьей является Мартпек Какимжанов, судивший ранее Гульмиру Сатыбалды и Мади Батыршаева.