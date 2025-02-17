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Бывшему главному архитектору Алматы Алмасхану Ахмеджанову вынесли приговор

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Зал суда по делу Ахмеджанова
Зал суда по делу Ахмеджанова. Фото: NUR.KZ

По делу бывшего главы одного из управлений акимата Алматы Алмасхана Ахмеджанова вынесли приговор. Бывшего главного архитектора города осудили на 11 лет лишения свободы, передает NUR.KZ.

Процесс по делу проходил в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Алмасхана Ахмеджанова признали виновным по части 5 статьи 28, пункту 2 части 4 статьи 190, части 1 и 4 статьи 361 УК РК.

Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Также осужден бывший руководитель управления земельных отношений Ардак Самамбетов, он получил срок 10 лет лишения свободы в УИС средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Экс-руководитель отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель управления земельных отношений Ерлан Жармухамбетов получил 14 лет лишения свободы в УИС средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе;

Директор оценочной компании Алмазхан Бакиров осужден на 8 лет лишения свободы в УИС средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Он взят под стражу из зала суда.

Предприниматели Муханбеталлы Шалкарбеков и Берик Ускембаев получили 5 лет условно.

Кроме того, солидарно осужденные должны выплатить иски на общую сумму 6,4 млрд тенге.

Дело Алмасхана Ахмеджанова

Напомним, бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле 2023 года. Он подозревался в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, Ахмеджанова подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

В интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах экс-руководитель незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Его арестовали на два месяца.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

В июле 2024 года дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд, после чего в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Ахмеджанова. Также сообщалось, в чем обвиняют бывшего главного архитектора города. На суде выступали и свидетели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219652-eks-glave-odnogo-iz-upravleniy-akimata-almaty-vynesli-prigovor/