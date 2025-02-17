Бывшему главному архитектору Алматы Алмасхану Ахмеджанову вынесли приговор

По делу бывшего главы одного из управлений акимата Алматы Алмасхана Ахмеджанова вынесли приговор. Бывшего главного архитектора города осудили на 11 лет лишения свободы, передает NUR.KZ.

Процесс по делу проходил в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Алмасхана Ахмеджанова признали виновным по части 5 статьи 28, пункту 2 части 4 статьи 190, части 1 и 4 статьи 361 УК РК.

Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Также осужден бывший руководитель управления земельных отношений Ардак Самамбетов, он получил срок 10 лет лишения свободы в УИС средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Экс-руководитель отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель управления земельных отношений Ерлан Жармухамбетов получил 14 лет лишения свободы в УИС средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе;

Директор оценочной компании Алмазхан Бакиров осужден на 8 лет лишения свободы в УИС средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Он взят под стражу из зала суда.

Предприниматели Муханбеталлы Шалкарбеков и Берик Ускембаев получили 5 лет условно.

Кроме того, солидарно осужденные должны выплатить иски на общую сумму 6,4 млрд тенге.

Дело Алмасхана Ахмеджанова

Напомним, бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле 2023 года. Он подозревался в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, Ахмеджанова подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

В интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах экс-руководитель незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Его арестовали на два месяца.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

В июле 2024 года дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд, после чего в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Ахмеджанова. Также сообщалось, в чем обвиняют бывшего главного архитектора города. На суде выступали и свидетели.