"Здания строились на склоне": свидетели по делу Ахмеджанова рассказали о нарушениях при возведении ЖК

На заседании суда в СМУС Алматы по делу бывшего главы одного из управлений акимата города Алмасхана Ахмеджанова продолжился допрос свидетелей, приглашенных стороной обвинения, передает NUR.KZ.

В их числе - свидетель Ерулан Оспанов, который является учредителем ТОО. Он принимал участие в эскизном проектировании строительства ЖК.

"Во время строительства были выявлены нарушения. Здания строились на склоне. На наши замечания заказчики не реагировали. Мы обращались в ГАСК, передавали письма о нарушениях, о том, что они не выполняют нормы при строительстве", - рассказал свидетель Оспанов.

Отметим, по данным следствия, Ахмеджанов способствовал одобрению строительства элитного ЖК в Бостандыкском районе, в микрорайоне Ерменсай.

На прошлом заседании стало известно, что два участка в вышеупомянутом районе принадлежали двум физическим лицам.

Также по версии следствия, позже ставшая директором ТОО Мария Абдибаева, работавшая в НИИ "Алматыгенплан", предложила Ахмеджанову согласовать строительство без изменения целевого назначения участка и уплаты его кадастровой стоимости - более 152 млн тенге. Целевое назначение задания - индивидуальное жилищное строительство.

"За этот проект мы не получили ни копейки. В свое время мы запросили оплату за наши услуги, заказчики нам сказали, что оплату внести они не могут. После ухода из проекта мы начали с ними судиться", - рассказал свидетель.

По его словам, договор составлен не был, договоренность между заказчиком и исполнителем была лишь в устной форме.

Затем допросили свидетеля Игоря Копылова, который является коммерческим директором ТОО. По его словам, все нормы были соблюдены в рамках закона.

"ЖК состоит из двух земельных участков. Целевое назначение поменяли в этом году, с ИЖС на МЖС. Кадастровую стоимость мы оплатили во время следствия. В операционную деятельность мы не вникали", - рассказал свидетель.

Еще один свидетель Адильхан Набиев работал под руководством Ахмеджанова с 2018 года. Занимал пост главного специалиста отдела в Управлении архитектуры. Позже стал руководителем отдела по работе с юрлицами.

В его обязанности входило рассмотрение обращений физических и юридических лиц. В своих показаниях он утверждает, что Ахмеджанов никаких указаний по части ускорения архитектурно-планировочных заданий касаемо ЖК ему не давал.

Кроме того, в суде выступил еще один свидетель Виктор Цой, который заявил, что его попросили достроить тот ЖК.

"Когда я пришел, земельные участки были оформлены на ТОО. Я должен был отвечать только за строительство объекта, на тот момент были построены два этажа. Когда я приступил к работе, проект уже был утвержден, экспертизу он прошел. Объект мы достроили, еще полгода исправляли замечания. Во время строительства ГАСК делал много замечаний. От жильцов поступали замечания и жалобы каждый день на протяжении полугода", - заявил свидетель.

Дело Алмасхана Ахмеджанова

Напомним, бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле прошлого года. Он подозревался в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, Ахмеджанова подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

В интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах экс-руководитель незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Его арестовали на два месяца.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

В июле текущего года дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд.

На этой неделе в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Ахмеджанова. Также сообщалось, в чем обвиняют бывшего главного архитектора города.