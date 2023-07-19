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Задержан руководитель управления урбанистики Алматы

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Наручники висят на решетке
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщается в официальном Telegram-канаел Антикора.

Антикоррупционной службой по результатам внешнего анализа коррупционных рисков зарегистрированы и расследуются уголовные дела по фактам системной коррупции в сфере земельных отношений Алматы.

По данным ведомства, глава управления городского планирования и урбанистики подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

"Так, он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 гг. незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов", - заявили в антикоррупционной службе.

Согласно оценкам, государству был причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге.

"Кроме того, в 2020 г. незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОН (под видом реализации инвестпроектов), способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости. Ущерб составил 180 млн тенге", - добавили в Антикоре.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

В настоящий момент досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других должностных лиц.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029273-zaderzhan-rukovoditel-upravleniya-urbanistiki-almaty/

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