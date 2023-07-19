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Экс-главу управления урбанистики Алматы арестовали на два месяца

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Тюремная камера
Тюрьма. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Экс-глава управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов арестован на два месяца, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда.

Специализированный межрайонный следственный суд Алматы постановил взять экс-чиновника под стражу.

"18 июля 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А. сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Под арестом он будет находиться до 16 сентября 2023 года, уточнили в пресс-службе горсуда.

Ранее в Антикоре сообщили о задержании бывшего руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы, который подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями.

Предполагается, что он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов.

Помимо этого в 2020 году, как считают в Антикоре, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОН (под видом реализации инвестпроектов), способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

Общий ущерб от его действий оценили в 487 млн тенге.

В акимате уточнили, что Алмасхан Ахмеджанов занимал должность руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы с 20 декабря 2018 года по 31 мая 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029302-eks-glavu-upravleniya-urbanistiki-almaty-arestovali-na-dva-mesyatsa/

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