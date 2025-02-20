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Более 67 кг гашиша нашли в квартире у "оптовика" в Астане (видео)

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Гашиш
Гашиш. Кадр из видео: Polisia.kz

В Астане полицейские изъяли особо крупную партию гашиша весом 67 кг. Задержаны подозреваемые, возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, столичные полицейские провели операцию и ликвидировали крупный канал поставки наркотических средств на территорию Астаны. По подозрению задержан ранее судимый за наркопреступление житель города.

"У него при личном осмотре и по месту жительства обнаружено 1,5 кг гашиша, а также изъято около 5 млн тенге. В ходе установления канала поставки и поиска других соучастников преступной цепи, причастных к сбыту наркотиков, на следующий день оперативникам удалось установить и задержать оптовика, который привозил наркотики из южных регионов для дальнейшей реализации.

При обыске по его месту жительства были обнаружены две пластиковые бочки, в которых содержалось около 45 пакетов с наркотическим веществом. Вес изъятого гашиша составил более 67 кг", - отмечается в сообщении ведомства.

По факту хранения с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, проводится следствие. Задержанные помещены в ИВС.

Ранее сообщалось, что КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Тогда у водителя в машине нашли десятки мешков с наркотиками.

До этого в Актау и Алматы были ликвидированы каналы сбыта наркотиков, а в Алматинской области пресечена деятельность нарколаборатории.

Также в Актюбинской области в 2024 году выявлено 279 наркоправонарушений, в ходе операций изъято более 450 кг наркотиков, в том числе марихуана и синтетические вещества.

Сообщалось также о спецоперации, которую провели стражи порядка в Караганде - была ликвидирована крупная нарколаборатория для изготовления "синтетики".

Мы также писали, что в Алматинской области МВД совместно с КНБ и прокуратурой ликвидировали подпольную нарколабораторию по культивированию каннабиса в особо крупном размере.

А в южной столице полицейские ликвидировали лабораторию - синтетические наркотики "варили" в одном из частных домов Наурызбайского района.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222516-bolee-67-kg-gashisha-nashli-v-kvartire-u-optovika-v-astane-video/