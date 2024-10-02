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"Закурил сигарету": иностранца сняли с авиарейса в Астане

Опубликовано:

Пассажиры на борту самолета
Пассажиры в самолете. Иллюстративное фото: Constantine Johnny/Getty Images

Гражданина Армении сняли с самолета рейсом Тбилиси-Астана за курение электронной сигареты на борту самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, cотрудники линейного отдела полиции в аэропорту столицы Казахстана сняли с авиарейса сообщением "Тбилиси-Астана" пассажира на основе акта командира воздушного судна.

"В ходе проверки транспортные полицейские установили, что 31-летний гражданин Республики Армении, находясь на борту самолета, закурил электронную сигарету. В отношении правонарушителя составлен административный материал и наложен штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге)", - рассказали в полиции.

Недавно пассажира задержали в аэропорту Актобе после того, как он в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес бортпроводников.

Ранее в столичном аэропорту сняли с авиарейса из Астаны до Варшавы гражданина Германии, который находясь в состоянии алкогольного опьянения и не выполнял требования экипажа.

Недавно сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали 29-летнюю пассажирку авиарейса "Алматы-Сочи". Во время посадки она находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно, на замечания не реагировала.

Напомним, в июле в соцсетях было опубликовано видео, на кадрах которого пассажирка жалуется, что ее не пускают на борт самолета якобы из-за "красных глаз". Она заявила, что может пройти экспертизу. Позже девушка признала, что была пьяна и выплатит штраф.

Ранее россиянина арестовали на пять суток и сняли с рейса в аэропорту Тараза за агрессивное поведение и нарушение правил порядка. Также его оштрафовали.

В мае в аэропорту Алматы задержали двух иностранок, которые нарушили общественный порядок, придя туда в состоянии алкогольного опьянения. Их не допустили на рейс в Дубай.

Также в полиции рассказали о гражданине Китая, которого наказали за то, что закурил у самолета в аэропорту мегаполиса сразу после выхода из судна.

Перед этим в воздушной гавани столицы наказали пьяного алматинца - он нецензурно выражался и оказал сопротивление стражам порядка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168743-zakuril-sigaretu-inostranca-snyali-s-aviareysa-v-astane/

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