Пассажир обматерил бортпроводников и оказал неповиновение полицейским в Астане

В аэропорту Астаны задержали 34-летнего мужчину, который нецензурно выражался в адрес сотрудников авиакомпании и оказал неповиновение полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

На сайте Департамента полиции на транспорте сообщается о задержании 34-летнего пассажира авиарейса "Новосибирск – Астана".

"При проверке установлено, что мужчина во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вел себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировал.

Кроме того, в ходе выяснения обстоятельств мужчина не выполнял законные требования представителей власти. Несмотря на сопротивление, правонарушитель был задержан и доставлен в комнату полиции", - сказано в сообщении.

Задержанный привлечен к административной ответственности сразу по четырем статьям КоАП: за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, за мелкое хулиганство, за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа, за нарушение правил поведения на воздушном судне. На него был наложен штраф в размере 8 МРП (29 536 тенге). Дело передано в суд.

В прошлом месяце пассажира задержали в аэропорту Актобе после того, как он в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес бортпроводников.

До этого в столичном аэропорту сняли с авиарейса из Астаны до Варшавы гражданина Германии, который в состоянии алкогольного опьянения не выполнял требования экипажа.

Кроме того, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали 29-летнюю пассажирку авиарейса "Алматы-Сочи". Во время посадки она находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно, на замечания не реагировала.

В июле в соцсетях было опубликовано видео, на кадрах которого пассажирка жалуется, что ее не пускают на борт самолета якобы из-за "красных глаз". Она заявила, что может пройти экспертизу. Позже девушка признала, что была пьяна и выплатит штраф.