Пьяного алматинца задержали в аэропорту Астаны

В столичном аэропорту задержали пьяного мужчину, который нецензурно выражался и оказал сопротивление стражам порядка. Его оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Инцидент произошел во время прохождения досмотра пассажиром авиарейса сообщением "Астана – Алматы".

"38-летний житель города Алматы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в общественном месте, не реагировал на замечания сотрудников службы досмотра.

В ходе выяснения обстоятельств мужчина не выполнял законные требования представителей власти. Несмотря на сопротивление, правонарушитель был задержан и доставлен в комнату полиции", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что задержанного привлекли к административной ответственности сразу по трем статьям:

за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения;

за мелкое хулиганство;

за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа.

На него уже наложили штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге), при этом материалы по мелкому хулиганству и неповиновению направлены в суд для рассмотрения.

Данный гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство в течение года.

Добавим, что мелкое хулиганство, согласно статье 434 КоАП РК, – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Такое правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

При этом те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок от 15 до 30 суток.

При этом, по статье 440 КоАП РК, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП.

Кроме того, согласно статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.