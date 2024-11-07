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Стало известно, за что пассажиров чаще всего снимают с авиарейсов в Казахстане

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Пассажиры самолета проходят к своим местам
Пассажиры самолета. Иллюстративное фото: KG Krishnan/Bloomberg via Getty Images

С начала года в Казахстане с авиарейсов сняли почти 500 граждан. Среди частых причин - появление пассажиров в пьяном виде и курение на борту самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в Казахстане с начала года сотрудниками Департамента полиции на транспорте за совершение различных административных правонарушений с рейсов сняты 483 правонарушителя.

"За распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде - 245, за курение на борту самолета - 179, за мелкое хулиганство - 28 лиц", - уточняется в сообщении МВД.

Так, к примеру, недавно сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы с авиарейса сообщением "Шымкент-Алматы" был снят деструктивный пассажир.

"В ходе проверки транспортные полицейские установили, что 28-летний житель города Шымкент, находясь на борту самолета, курил электронную сигарету, распивал спиртные напитки и выражался нецензурной бранью.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, за потребление табачных изделий на борту воздушного судна и за мелкое хулиганство, с наложением штрафа в размере 55 МРП (203 060 тенге)", - говорится в сообщении.

Материал по хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения.

Ранее в аэропорту Астаны задержали 34-летнего мужчину, который обматерил сотрудников авиакомпании и оказал неповиновение полиции. Его привлекли к ответственности по четырем статьям КоАП.

До этого в столичном аэропорту сняли с авиарейса из Астаны до Варшавы гражданина Германии, который в состоянии алкогольного опьянения не выполнял требования экипажа.

Кроме того, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали 29-летнюю пассажирку авиарейса "Алматы-Сочи". Во время посадки она находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно, на замечания не реагировала.

А недавно в столице Казахстана наказали 30-летнего карагандинца, который без документов и билета и пытался попасть на борт самолета.

Мы также ранее сообщали, что молодой человек решил записать видео для социальных сетей, но его действия привели к задержке рейса. На борт были вызваны представители авиационной охраны, которые прибыли вместе с кинологами для проверки.

Пассажир был задержан для выяснения обстоятельств. Позже в полиции сообщили, что по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184441-stalo-izvestno-za-chto-kazahstancev-chashche-vsego-snimayut-s-aviareysov/

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