Мужчина без билета и документов пытался пробраться на борт самолета в Астане

В Астане наказали 30-летнего карагандинца, который без документов и билета и пытался попасть на борт самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на портале МВД Polisia.kz, полицейскими проводится активная работа по профилактике нулевой терпимости к правонарушениям, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на обслуживаемых участках.

Так, сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Астаны был задержан 30-летний житель Караганды, который без каких-либо документов и билетов пытался пройти на борт самолета.

В ходе проверки установлено, что мужчина выражался нецензурной бранью, оказал неповиновение сотрудникам досмотровой службы.

В полиции сообщили, что задержанного привлекли к административной ответственности сразу по трем статьям – за мелкое хулиганство, за неповиновение законному требованию сотрудников досмотра и за нарушение правил безопасности полетов.

"Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на пять суток", – добавили в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в аэропорту Астаны задержали 34-летнего мужчину, который обматерил сотрудников авиакомпании и оказал неповиновение полиции. Его привлекли к ответственности по четырем статьям КоАП.

До этого в столичном аэропорту сняли с авиарейса из Астаны до Варшавы гражданина Германии, который в состоянии алкогольного опьянения не выполнял требования экипажа.

Кроме того, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали 29-летнюю пассажирку авиарейса "Алматы-Сочи". Во время посадки она находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно, на замечания не реагировала.