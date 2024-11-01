Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мужчина без билета и документов пытался пробраться на борт самолета в Астане

Опубликовано:

Пассажир
Пассажир в аэропорту. Иллюстративное фото: t.me/nqzairport

В Астане наказали 30-летнего карагандинца, который без документов и билета и пытался попасть на борт самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на портале МВД Polisia.kz, полицейскими проводится активная работа по профилактике нулевой терпимости к правонарушениям, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на обслуживаемых участках.

Так, сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Астаны был задержан 30-летний житель Караганды, который без каких-либо документов и билетов пытался пройти на борт самолета.

В ходе проверки установлено, что мужчина выражался нецензурной бранью, оказал неповиновение сотрудникам досмотровой службы.

В полиции сообщили, что задержанного привлекли к административной ответственности сразу по трем статьям – за мелкое хулиганство, за неповиновение законному требованию сотрудников досмотра и за нарушение правил безопасности полетов.

"Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на пять суток", – добавили в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в аэропорту Астаны задержали 34-летнего мужчину, который обматерил сотрудников авиакомпании и оказал неповиновение полиции. Его привлекли к ответственности по четырем статьям КоАП.

До этого в столичном аэропорту сняли с авиарейса из Астаны до Варшавы гражданина Германии, который в состоянии алкогольного опьянения не выполнял требования экипажа.

Кроме того, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали 29-летнюю пассажирку авиарейса "Алматы-Сочи". Во время посадки она находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно, на замечания не реагировала.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181518-muzhchina-bez-bileta-i-dokumentov-pytalsya-probratsya-na-bort-samoleta-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie